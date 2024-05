Donald Trump è stato condannato e rischia ufficialmente il carcere. Cosa accadrà negli USA? Potrà ancora correre alle elezioni? I dettagli sul futuro di Trump.

Donald Trump condannato, tra carcere ed elezioni: cosa succede adesso negli USA

Donald Trump è stato condannato e a decidere la pena sarà il giudice Juan Merchan, più volte accusato di essere stato “corrotto” da Trump. L’udienza è fissata per l’11 luglio, quattro giorni prima della convention che incoronerà Trump come candidato alla Casa Bianca. La pena potrebbe andare da una multa di 5000 dollari alla libertà condizionata, fino agli arresti domiciliari o tra i 16 mesi e i 4 anni di carcere.

Il giudice deve tenere conto di vari aspetti, come l’età di Donald Trump, la mancanza di precedenti penali, il fatto che si tratta di un crimine non violento. A suo svantaggio, però, c’è la violazione da parte dell’imputato dell’ordine di non attaccare i procuratori, i testimoni, il giudice e le loro famiglie durante il processo. Solitamente per reati come questo con un condannato senza precedenti, come riportato dal Corriere della Sera, la pena consiste in un mix tra multa, libertà vigilata e servizi sociali, almeno secondo gli esperti.

Donald Trump condannato: farà ricorso in appello

Donald Trump è pronto a far ricorso in appello. Ha trenta giorni per presentare la richiesta e sei mesi per consegnare l’intero appello. Se dovesse essere condannato al carcere, nei prossimi mesi rimarrebbe comunque libero su cauzione mentre presenta il ricorso. L’ex presidente dovrà affrontare un incontro presso il dipartimento per la libertà vigilata di New York, dove gli verrà chiesto di rispondere a varie domande sulla sua vita personale, la sua salute mentale e le circostanza che hanno portato alla sua condanna. Se eletto presidente, Trump non potrà graziare se stesso.