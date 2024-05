Con la decisione presa ieri dalla giuria di Manhattan, Donald Trump è diventato non solo il primo ex presidente Usa ad essere condannato in un processo penale, ma è diventato anche il primo concorrente alle elezioni americane ad esserlo durante il periodo di campagna elettorale. Il suo avversario politico, Joe Biden, sa però che la sentenza contro Trump potrebbe essere un trampolino per il tycoon e non abbassa la guardia in vista delle elezioni.

Condanna a Trump: arriva il commento di Joe Biden

“C’è un solo modo per tenere Donald Trump fuori dallo Studio Ovale: andare alle urne” – è questo il messaggio comparso immediatamente dopo a sentenza di colpevolezza per Donald Trump sul profilo ufficiale di X di Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti d’America è stato molto chiaro in merito alla decisione presa nei confronti del tycoon: “Nessuno è al di sopra della legge. Noi rispettiamo lo stato di diritto e non abbiamo ulteriori commenti”.

Condanna a Trump: la reazione del tycoon

Dall’altra parte, come era facile pronosticare, Donald Trump non ci sta e definisce l’intero processo: “Una caccia alle streghe e una farsa“. Attenzione, però, a darlo per sconfitto certo alle prossime elezioni. I sostenitori di Trump hanno già fatto capire di essere rimasti dalla parte del tycoon e lo hanno dimostrato facendo andare in tilt il suo sito web in cui, dopo la sentenza, era stata pubblicata una raccolta fondi.