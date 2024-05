Dopo la decisione presa dai giudici di Manhattan nella tarda serata di ieri, Donald Trump è stato ritenuto colpevole di tutti i 34 capi d’imputazione di cui era accusato nell’ambito del processo Stormy Daniels. Il tycoon non ci sta e sul suo sito ufficiale compare una raccolta fondi in suo favore: “È una disgrazia, è stato un processo truccato condotto da un giudice corrotto“.

Donald Trump colpevole nel caso Stormy Daniels: parla l’avvocato

“La giuria è stata molto seria, sempre stata puntuale in tribunale e ha preso in considerazione tutte le prove” – è questa la prima dichiarazione ufficiale che esce lato Donald Trump dopo il processo di ieri, ed è stata rilasciata dal legale del tycoon, Todd Blanche – “Ma lo avrebbero dovuto giudicare innocente. Quei documenti non provano la sua colpevolezza.” “C’è stata troppa pubblicità attorno a questo processo, la giustizia non funziona così. I tempi e l’attenzione mediatica sui testimoni hanno danneggiato Trump” – ha spiegato ancora l’avvocato che poi ha annunciato il ricorso.

Donald Trump colpevole nel caso Stormy Daniels: la raccolta fondi

Anche lo stesso Donald Trump ha deciso di non stare in silenzio, e ha ‘parlato’ attraverso il proprio sito web. ‘Winred‘ è andato in tilt dopo pochi attimi, segno che tantissimi sostenitori hanno fatto accesso in contemporanea per contribuire alla raccolta fondi per Trump. Sulla pagina è apparso un messaggio chiarissimo: “Sono stato appena condannato in un processo politico truccato da caccia alle streghe: non ho fatto niente di sbagliato. Hanno fatto irruzione in casa mia, mi hanno arrestato, mi hanno fatto la foto segnaletica, e ora mi hanno pure condannato“.