Biella: chat deputati Pd, 'chiarire se Pozzolo alla Camera armato, intervenga Fontana'**

Roma, 2 gen (Adnkronos) – "Ma Pozzolo può essere entrato armato in aula alla Camera in passato? O potrà farlo in futuro?". La chat dei deputati del Pd ribolle sul caso del Capodanno di Rosazza (Biella) finito con l'esplosione di un colpo dalla pistola di Emanuele Pozzolo, di FdI. Ad 'accendere' la timeline degli esponenti dem, come apprende l'Adnkronos, anche gli ultimi risvolti della vicenda, con l'esponente del partito della premier Meloni che ha invocato l'immunità parlamentare nel proseguio delle indagini.

Ma è soprattutto sul porto d'armi di Pozzolo che molti esponenti del Pd si interrogano, ponendo una questione: ottenere chiarimenti sulla possibile presenza in aula di deputati armati, una ipotesi da scongiurare assolutamente. "Quando un deputato entra, non viene controllato", scrive qualcuno. Altri sollecitano con nettezza: "Bisogna chiedere chiarimenti a Fontana".