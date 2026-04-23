Biscaro (Consiglio geometri): “Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato”

“Il mercato richiede professionisti altamente qualificati che possano affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale, il BIM (Building Information Modeling) e l'utilizzo di strumentazioni avanzate come droni e laser scanner. Per raggiungere questo obiettivo bisogna formarsi per avere poi la pos...

“Il mercato richiede professionisti altamente qualificati che possano affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale, il BIM (Building Information Modeling) e l’utilizzo di strumentazioni avanzate come droni e laser scanner. Per raggiungere questo obiettivo bisogna formarsi per avere poi la possibilità di spingersi sul mercato e di conseguenza di ottenere un incremento dei redditi”.

Lo ha dichiarato Paolo Biscaro, presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati a margine dell’approvazione del bilancio consuntivo della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.

https://www.youtube.com/watch?v=61aMGCzkeZM