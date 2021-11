Black Friday Amazon 2021, i giorni e gli sconti

Il Black Friday Amazon del 2021 si arricchisce di tantissime offerte e occasioni da non perdere su diversi articoli per ogni tasca.

Lo shopping online è sempre molto divertente e facile, anche grazie alle tantissime offerte che si possono trovare sul sito di Amazon. Per approfittare di sconti e promozioni, tra poco parte il Black Friday Amazon, una giornata dedicata a prezzi al ribasso su qualsiasi articolo.

Vediamo quando inizia e come funziona, oltre a come approfittare degli sconti.

Black Friday Amazon 2021

Manca davvero poco e gli amanti dello shopping cominceranno a darsi battaglia per approfittare dei tantissimi sconti del Black Friday Amazon. Un evento che sta per arrivare con diverse offerte in ogni settore e una preparazione allo shopping natalizio per cominciare a stilare la propria lista di doni a parenti, amici e anche ai colleghi.

Prima di tutto, è bene dire che il Black Friday nasce negli USA, ma è un evento che sta spopolando e ottenendo tantissimo successo anche in Italia dove poter fare acquisti spendendo poco su diversi articoli. In quei giorni, è bene approfittare di tantissime occasioni nei vari settori: dall’elettronica all’abbigliamento alla casa al beauty, ecc.

Il noto e-commerce di Amazon si organizza di anno in anno con largo anticipo proprio per affrontare le varie richieste e preparare così le varie offerte vantaggiose.

Gli sconti e promozioni del Black Friday Amazon non cominciano soltanto in quella data, ma anche nelle settimane precedenti con prezzi e offerte al ribasso verso prodotti da aggiungere al proprio carrello.

Durante il periodo del “venerdì nero”, i requisiti che hanno da sempre contraddistinto l’e-commerce, nel Black Friday Amazon tendono a intensificarsi e il servizio è così uno stimolo e sprone ulteriore per i consumatori che approfittano dei pazzi sconti di questa iniziativa.

Un giorno molto attivo per dedicarsi allo shopping sfrenato con un notevole risparmio economico.

Black Friday Amazon 2021: inizio

Sono in molti a domandarsi quando sarà il Black Friday Amazon del 2021 ed è bene cominciare a segnare quel giorno in agenda perché è più vicino di quanto si pensi. Il Black Friday Amazon di quest’anno sarà la giornata successiva al Thanksgiving, ovvero il Giorno del Ringraziamento negli USA. Una tradizione che si rinnova di anno con risultati ottimali da parte dell’e-commerce e degli utenti stessi.

Punta su sconti, promozioni in qualsiasi settore con un occhio particolare alla tecnologia e all’elettronica. Lo smartphone, il tablet e anche i pc sono acquisti molto desiderati che appassionano. Con le offerte del Black Friday Amazon si può arrivare anche a un risparmio del 70-80%.

La data del Black Friday Amazon cade quest’anno il 26 novembre, una giornata in cui tutti gli store sia italiani che internazionali celebrano il venerdì nero con una serie di offerte davvero imperdibili e uniche in vari settori. Il giorno di questa iniziativa si raggiungono e toccano sconti clamorosi e molto interessanti.

Tra la mezzanotte di giovedì 25 novembre e tutta la giornata di venerdì 26 dello stesso mese si può iniziare lo shopping con varie promozioni. I clienti che sono abbonati al servizio di Amazon Prime Video possono accedere alle offerte e alle promo in modo esclusivo e in anticipo rispetto agli altri.

Black Friday 2021 Amazon

Come già detto, il Black Friday Amazon 2021 non è ancora iniziato, ma sul noto e-commerce si possono già trovare diverse offerte riguardo articoli di elettronica e tecnologia da non perdere. Non appena si clicca sull’immagine è possibile visualizzare le caratteristiche di quel prodotto. La classifica qui sotto presenta le 4 migliori promozioni tra pc, tv Oled e anche tablet tra quelli maggiormente apprezzati e voluti dai consumatori online.

1)Laptop TECLAST F155

Un notebook da 15 pollici con un processore molto efficiente e potente per garantire ottime prestazioni con un sistema operativo compatibile con Windows 10. Funziona in maniera rapida e ha un ampio spazio di archiviazione. Ha un touchpad molto grande. Ha uno schermo molto ampio dal design curvo, ma resistente e sottile. In vendita con lo sconto del 15%.

2)Philips 65 pollici smart tv 4k

Un modello di televisore Oled per una esperienza di visione con colori e contrasti che sembrano realistici. Un televisore 4K che permette di vedere qualsiasi dettaglio con piedistallo girevole e telecomando retroilluminato. Il suono è maggiormente chiaro, nitido e profondo. Ideale per Neflix e il gaming. Compatibile con Google Assistant e in vendita con lo sconto del 24%.

3)Huawei Debussy-W09CS Matepad

Un tablet con keyboard e dalle molteplici funzioni che sposta i file, duplica lo schermo e si può usare la penna in modo da avere il pieno controllo sui progetti di design e di grafica. Si possono aprire fino a 4 app in una sola schermata per personalizzare il modo di lavorare e di vivere. Dotato di sistema audio con quattro altoparlanti. Un prodotto Amazon’s Choice in pro con lo sconto del 17%.

4)Motorola Moto G10

Un modello di smartphone da 1600 pixel con display da 6 pollici e dotato di doppia fotocamera. Le foto sono nitide e luminose in ogni condizione e ambiente. La lente è grandangolare per un sensore massimo di profondità. Ha una memoria molto ampia per memorizzare dati, foto e molti altri contenuti. Di colore grigio, è in offerta con il 13%. Un prodotto targato Amazon’s Choice.



