Boccia condivide immagini di telefoni con la dicitura 'in funzione'.

Una pubblicità di due telefoni e il termine “in funzione” è ciò che Maria Rosaria Boccia ha postato sul suo profilo Instagram questa notte, solo poche ore dopo che la sua casa a Pompei è stata perquisita dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Durante la perquisizione, le sono stati confiscati il telefono, un computer e degli occhiali intelligenti usati per registrare video all’interno della Camera dei deputati. L’indagine è in corso da parte della Procura di Roma per violenza o minacce a un organo politico e lesioni gravi, a seguito della denuncia presentata dall’ex ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. In altri post sui suoi canali social, Boccia esprime gratitudine per i “numerosi messaggi di affetto e solidarietà” e utilizza come colonna sonora “Io non ho paura” di Fiorella Mannoia.