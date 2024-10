Nella giornata di ieri, mercoledì 23 ottobre, due lavoratori sono morti in seguito ad un’esplosione nello stabilimento della Toyota Material Handling di Bargellino, a Bologna: altri 11 operai sono rimasti feriti, uno in modo grave.

Le vittime nell’esplosione del capannone Toyota a Bologna

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17.20, l’esplosione, probabilmente innescata da un compressore, ha fatto crollare una parte di un capannone.

I due morti erano due giovani operai: Lorenzo Cubello, di 37 anni, e Fabio Tosi, 34 anni, entrambi nati a Bologna. Un operaio è stato trovato cadavere, il collega è morto dopo essere stato trasportato all’ospedale Maggiore.

Lorenzo Cubello lascia la compagna e sarebbe diventato papà tra due mesi. Ad annunciare la tragica notizia ai giornalisti è stato un collega del giovane, come riportato da Leggo.

I feriti nell’esplosione a Bologna

Altri 11 operai sono rimasti feriti e sono stati ricoverati tra l’ospedale Maggiore e l’ospedale di San Giovanni in Persiceto. Uno sarebbe in gravi condizioni e avrebbe subito un intervento chirurgico, gli altri avrebbero contusioni più lievi e nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Lo sciopero nella giornata di venerdì 25 ottobre

I delegati sindacali avevano proclamato per oggi due ore di sciopero a fine turno proprio per chiedere una maggiore attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro.

I sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil di Bologna hanno proclamato, per l’intera giornata di venerdì 25 ottobre, uno sciopero del settore metalmeccanico al grido di ‘Basta morti sul lavoro’.