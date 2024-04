L'esplosione è avvenuta in una centrale idroelettrica in provincia di Bologna intorno alle 15 di oggi pomeriggio

Dalle prime ricostruzioni sembra che fossero in corso dei lavori di manutenzione alle turbine.

Bologna, esplosione alla centrale di Suviana

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco, determinanti per mettere in sicurezza l’area. Nell’esplosione che ha coinvolto la centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sono rimaste ferite almeno quattro persone che hanno riportato gravi ustioni.

In corso le ricerche dei Vigili del fuoco

Al momento sei persone risultano ancora disperse. “L’incidente si è verificato sotto il livello dell’acqua. C’è parecchio fumo, fatichiamo a entrare nei locali per prestare soccorso, servono visibilità e basse temperature” ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Bologna Calogero Turturici all’emittente locale ÈTv. “Quando arriveremo al piano dell’incidente capiremo meglio. Anche dopo avere contattato il responsabile Enel dell’impianto. In quei piani c’erano i trasformatori. Le cause non le sappiamo. Servirà una testimonianza di chi era sul posto. I locali ora sono sommersi dall’acqua secondo le prime informazioni che abbiamo. Se non si mette a disposizione per le indagini il luogo dell’incidente è difficile ipotizzare una determinata tipologia di scenario o un’altra” ha aggiunto.

Le parole del sindaco

Sul luogo dell’incidente era presente anche il sindaco di Camugnano, Marco Masinara. “Pare sia scoppiato un incendio al piano meno nove, la centrale è tutta sotto il livello del lago a circa 30 metri profondità” ha dichiarato all’Ansa il primo cittadino, aggiungendo “Stavano facendo dei lavori alle turbine, dentro c’è il personale. Mi hanno riferito che stanno provando a entrare i vigili del fuoco ma stanno avendo difficoltà”.