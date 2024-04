A Tabossi, in Argentina, tre giovani calciatori hanno perso la vita a causa di un tragico incidente stradale. Due delle vittime erano fratelli: Ayrton e Brian Bertozzi, rispettivamente di 22 e 24 anni. Il terzo giovane morto nell’incidente è Néstor Rodriguez, di 25 anni. L’unico sopravvisuto è stato Emiliano Enrique Migueles, 24 anni.

Incidente stradale in Argentina

L’incidente è avvenuto alle 6:40 di domenica, quando la VW Golf su cui viaggiavano i quattro giovani si è schiantata frontalmente contro la Toyota Corolla al chilometro 404 della Route Nationale 12. I ragazzi stavano tornando da un concerto a Crespo, a poco più di 50 chilometri dalla città in cui vivevano.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Tabossi, Elsa Miraglio, ha decretato due giorni di lutto cittadino: “In queste ore di tanto dolore e di domande senza risposta. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai parenti dei tre giovani che hanno perso la vita nel tragico evento di questa mattina presto. I ragazzi sono figli della nostra città, quindi uno stretto legame ci unisce a loro. Le nostre preghiere sono per il riposo eterno di Sore, Gamu e Puña (soprannomi con cui erano affettuosamente conosciuti da tutti) e per il conforto di cui i loro cari hanno disperatamente bisogno. Preghiamo anche per il miracolo della guarigione di Emiliano ‘Cachita’ Enrique, che sta lottando per la sua vita“.

