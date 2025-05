Bolzano: Biancofiore, 'possibile maggioranza nettissima per governo dell'agire'**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatta per il risultato delle elezioni di Bolzano, dove è emersa la forte volontà di cambiare dopo la decadenza di una città che per anni è stata il fiore all’occhiello d’Italia e che, purtroppo, sotto l’...

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatta per il risultato delle elezioni di Bolzano, dove è emersa la forte volontà di cambiare dopo la decadenza di una città che per anni è stata il fiore all’occhiello d’Italia e che, purtroppo, sotto l’amministrazione di centrosinistra molto lasciva è stata condannata all’insicurezza e all’immigrazione clandestina. Certo non rallegra e non bisogna essere tranquilli rispetto al decremento dell’affluenza.

Questo dato fa molto male sul piano umano e soprattutto politico istituzionale, soprattutto perché si registra in un territorio molto attento ai doveri civili e politici". Lo dice all'Adnkronos Michaela Biancofiore, senatrice eletta in Trentino Alto Adige e capogruppo di Civici d'Italia-Udc-Noi Moderati Maie-Centro popolare.

"Sono certa -aggiunge- che troveremo l’incontro con le istanze dell’Svp ma credo che le condizioni siano favorevoli per un eventuale accordo con il centrodestra. Mi sorprenderebbe una decisione diversa dopo tutto quello che il Governo Meloni ha promesso, fatto e mantenuto per la provincia autonoma di Bolzano; a partire dal varo della riforma dello Statuto per l’autonomia da parte del Consiglio dei ministri pochi giorni fa, puntando su quelle competenze che la sinistra aveva abolito. Sarebbe strana una decisione diversa e non scegliere una coalizione in vantaggio, rappresentata da un moderato espressione, con un programma chiaro, di istanze coincidenti con quelle della Svp".

"Dunque, non vedo intoppi -afferma ancora Biancofiore- nel percorso futuro ma certo bisognerà ragionare anche con la lista civica 'Io sto con Bolzano', che fa parte della coalizione di centrodestra a livello provinciale e regionale. Per la prima volta nella storia Bolzano potrebbe avere una maggioranza nettissima, partendo da un centrodestra che ha registrato un consenso altissimo, risultato ancor più importante data l’assenza di un premio di maggioranza".

"Tutti i cittadini di Bolzano vogliono fortemente cambiare, vogliono -conclude la senatrice centrista- un governo non solo del fare ma dell'agire, che riporti sicurezza serenità e concretezza. Meritano un'amministrazione estremamente efficace che manca da molto tempo a Bolzano”.