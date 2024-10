Brasile, al via il processo agli assassini di Marielle Franco

Rio de Janeiro, 31 ott. (askanews) – Parenti e sostenitori della consigliera comunale Marielle Franco e del suo autista, Anderson Gomes, protestano di fronte al tribunale di giustizia mentre i loro presunti assassini affrontano il primo giorno di processo pubblico a Rio de Janeiro. Il 14 marzo 2018, questa carismatica attivista per i diritti dei neri e delle persone LGBTQ+, che era diventata consigliera di Rio, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco all’interno del suo veicolo. Aveva 38 anni. Anche il suo autista, Anderson Gomes, è morto nell’attacco.

“La sensazione che ho è che stiamo vivendo con questo dolore, ma dovremo cercare di superarlo dopo così tanto tempo”, ha detto Marinete da Silva, madre di Marielle.

“La giustizia per noi sarebbe se mia madre fosse qui, se Anderson fosse qui – racconta la figlia Luyara – Mia madre era un funzionario eletto con oltre 46.000 voti. Quindi la giuria di oggi è il primo passo verso quella giustizia perché non possiamo normalizzare il fatto che una vita possa essere tolta nel modo in cui ce l’hanno tolta.”

A processo due imputati, Ronnie Lessa ed Élcio Queiroz, ex agenti della polizia militare di Rio de Janeiro. Durante l’inchiesta Lessa ha confessato di aver sparato a Franco da un veicolo guidato da Queiroz. Anche quest’ultimo ha confessato. Lessa ha dichiarato di non aver saputo resistere a un’offerta da un milione di dollari per compiere il crimine.