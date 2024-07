Carlos Dunga e sua moglie stavano viaggiando sulla strada regionale di Curitiba, in Brasile, quando la loro auto si è ribaltata e distrutta: l’ex allenatore del Brasile e la moglie sono stati trasportati in ospedale e ricoverati.

Leggi anche: Tignale, guida alpina austriaca muore precipitando mentre fa canyoning: aveva 38 anni

Incidente stradale per Carlos Dunga e la moglie: entrambi sono ricoverati in ospedale

L’incidente, che si è verificato nella prima mattina di sabato 13 luglio, è avvenuto mentre Dunga viaggiava sulla BR-116, una strada regionale che si trova a Campina Grande do Sul, nella regione metropolitana di Curitiba, in Brasile. L’ex calciatore si trovava alla guida della propria auto, sulla quale viaggiava insieme alla moglie, Evanir Miller da Silva Verri. Per motivi ancora da chiarire, l’auto si è ribaltata e i due coniugi sono stati trasportati all’ospedale Angelina Caron. La polizia ha effettuato anche un test dell’etilometro per accertare la presenza o meno di alcol: il risultato è stato negativo.

Ex allenatore del Brasile con un passato anche in Italia

Carlos Dunga, oltre ad essere stato campione mondiale con il Brasile a USA 1994, ha anche giocato in Italia. Nel nostro campionato ha indossato le maglie di Pisa, Fiorentina e Pescara. Una volta conclusa la carriera da calciatore, Dunga è diventato allenatore. L’ex centrocampista ha guidato anche il Brasile.

Leggi anche: Incidente sulle strisce a Roma: investite madre e figlia nel quartiere Balduina