L'incidente è avvenuto in via Appiano 18, nel quartiere Balduina a Roma: un morto e un ferito grave

L’incidente a Roma è avvenuto nella serata di domenica 14 luglio in via Appiano, nel quartiere Balduina, a pochi passi dall’appartamento delle due donne.

Un morto e un ferito grave nell’incidente a Roma

Mamma e figlia, rispettivamente 89 e 57 anni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, intorno alle 23:30 di ieri sera, quando una Renault Megan Scenìc le ha travolte in pieno. L’uomo di 33 anni, alla guida del veicolo investitore, si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Per l’anziana donna il colpo è stato fatale ed è morta poco dopo in ospedale, mentre la figlia è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Policlinico Gemelli.

L’intervento dei soccorsi

L’anziana di 89 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo, dove è morta poco dopo. La figlia, invece, è stata trasferita al policlinico Agostino Gemelli, dove si trova ancora in condizioni critiche a causa delle gravi fratture riportate a seguito dell’impatto.

Le indagini dopo l’incidente

La strada è rimasta chiusa fino alle 8 di questa mattina, lunedì 15 luglio, per permettere i rilievi degli agenti del VII gruppo Appio.

Tra le ipotesi principali dell’incidente mortale ci sarebbe l’alta velocità, viste anche le condizioni dell’auto con il parabrezza sfondato sul lato passeggero e il paraurti danneggiato sul lato conducente. La Renault Scenìc è stata sequestrata, intervento fondamentale per avere maggiori risposte su quanto accaduto.