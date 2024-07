Intorno alle 10 di questa mattina, lunedì 15 luglio, si è verificato un incidente in A18 al km 29,800 sulla carreggiata in direzione Messina, all’interno della galleria Sant’Alessio, in territorio di Forza d’Agrò.

Incidente in A18

Nello scontro sarebbero coinvolti tre mezzi, un autocarro, una vettura e un piccolo furgone. Due i feriti, i conducenti dell’auto e del van, con quest’ultimo che sarebbe in gravi condizioni. Si è reso fondamentale per lui il trasferimento immediato in ospedale in codice rosso.

Traffico in tilt dopo lo scontro

Inevitabili le ripercussioni al traffico sull’A18 dopo l’incidente: si è formata una lunga coda e successivamente la circolazione è stata riaperta sulla corsia di sorpasso.

Rallentamenti tra Roccalumera e Taormina, con le auto che, in direzione Messina, circolano nella corsia di sorpasso.

L’arrivo dei soccorsi per l’incidente in galleria Sant’Alessio

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Giardini Naxos, i Vigili del Fuoco di Letojanni, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la galleria ed estrarre i conducenti dalle lamiere contorte dei veicoli, e le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale.

Nel frattempo, gli agenti della Polizia Stradale, in queste prime ore dopo l’accaduto, stanno proseguendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.