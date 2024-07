Incidente in auto per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: cosa è successo

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno avuto un brutto incidente stradale mentre erano in auto insieme, dopo una serata.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: brutto incidente stradale per la coppia

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno avuto un incidente stradale nella serata di venerdì 12 luglio. Dopo le foto di rito della serata, i due sono saliti su una macchina con il simbolo della P di principiante nel lunotto posteriore. In una diretta sui social con i fan si vede la macchina con loro a bordo andare a sbattere. A renderlo noto una fan che gestisce una pagina Instagram dedicata alla coppia. Proprio nella sua diretta si è notato il momento dell’arrivo. Si vede Giuseppe Garibaldi salutare i fan presenti e poco dopo l’auto va a sbattere contro qualcosa. Fortunatamente nessuno si è fatto male.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stanno insieme?

I due protagonisti del Grande Fratello 2023 erano stati invitati ad una serata in Sicilia, rigorosamente insieme. Una settimana fa è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano che li vedeva a Roma Termini ancora una volta insieme. I due sono stati visti passeggiare per le vie della Capitale. “Sono fidanzati ufficialmente, hanno passato due giorni a Milazzo, dove venerdì hanno un evento, e hanno trascorso una notte in hotel” ha dichiarato Deinaira Marzano su Radio Marte.

“Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto” ha dichiarato Giuseppe Garibaldi tempo fa. “Tra noi, come ho sempre detto, c’era un legame antico. Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone ed avere l’impressione di conoscerle da tante vite, quindi adesso si tratta di capire come integrare questa antica vita alla vita moderna” aveva dichiarato, invece, Beatrice Luzzi.