Brescia: li fermano per controllo auto e gli trovano droga, due uomini arresti

Milano, 22 gen. (Adnkronos) – Nella tarda serata ieri, i militari della stazione carabinieri di Montichiari, nel bresciano, hanno tratto in arresto due uomini per il presunto reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso del servizio di istituto mirato alla prevenzione e al contrasto alla criminalità nonché alla prevenzione del fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera, i militari, durante l’esecuzione di un posto di controllo, hanno fermato due giovani a bordo di un’autovettura, ma il loro atteggiamento nervoso li ha immediatamente insospettiti.

Si è proceduto pertanto ad una perquisizione del veicolo, rinvenendo nella disponibilità dei due circa 300 grammi di hashish già suddiviso in 6 panetti rivestiti in cellophane. La perquisizione è stata poi estesa al domicilio dei due, ove sono stati rinvenuti ulteriori 200 grammi circa di hashish, occultati all’interno di un armadio e circa 6mila euro in contanti.

Al termine delle formalità di rito, gli uomini sono stati accompagnati in stato di arresto al carcere di Brescia.