Buchmesse, Venezi e Grigolo con la Nuova Orchestra Scarlatti per l'Italia Paese Ospite

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Il 2024 sarà l’anno dell’Italia in Germania grazie alla partecipazione del nostro Paese come Ospite d’Onore alla 76esima edizione della Buchmesse. Un appuntamento storico che questa sera verrà celebrato in note nella Konzerthaus di Dortmund con il concerto sinfonico-vocale 'Passioni Italiane'. Un omaggio alla grande musica italiana che andrà da Rossini a Puccini, da Donizetti a Verdi e Mascagni. Protagonista della serata sarà la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli diretta dal maestro Beatrice Venezi, reduce dal successo internazionale conseguito sul podio del Teatro Colón di Buenos Aires.

Il tenore Vittorio Grigolo, una delle più belle voci della lirica internazionale, sarà la guest star dell’evento. Il concerto avrà luogo a pochi km da Iserlohn, quartier generale della Nazionale guidata da Luciano Spalletti che proprio a Dortmund inizierà la sua avventura agli Europei di calcio 2024. Mauro Mazza, Commissario straordinario del Governo per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, ha ricordato come l’organizzazione di 'Passioni italiane' sia idealisticamente collegata all’inaugurazione di Casa Azzurri realizzata ad Iserlohn dalla Figc: la voglia d’Italia che si è vista in Germania per la Nazionale è la stessa che ci si attende nella prossima edizione della Buchmesse, prevista dal 16 al 20 ottobre con la cerimonia d’inaugurazione fissata al 15 ottobre.