Una notte di tempesta sulla costa spezzina

La costa spezzina ha vissuto una notte di autentica tempesta, con venti che hanno superato i 100 km/h, costringendo i Vigili del Fuoco a un intervento straordinario. I danni sono stati ingenti, con crolli di piante, tetti scoperchiati e cornicioni pericolanti che hanno messo a rischio la sicurezza dei cittadini. La situazione è stata particolarmente critica nei quartieri del levante, dove i residenti sono stati svegliati da rumori assordanti e da un’atmosfera di caos.

Interventi dei Vigili del Fuoco e danni materiali

Il lavoro dei Vigili del Fuoco è stato incessante, con squadre impegnate a rimuovere alberi caduti e a mettere in sicurezza le strutture danneggiate. Due alberi sono crollati nel quartiere di Rebocco e lungo Via San Bartolomeo, creando ulteriori disagi alla circolazione. In centro città, dehors e arredi urbani sono stati trascinati per metri, danneggiando l’immagine della città e creando problemi per i commercianti locali. Le strade principali, come Corso Cavour e Via Chiodo, sono state particolarmente colpite, rendendo difficile la mobilità.

Interruzioni e disagi nei servizi pubblici

Oltre ai danni materiali, la tempesta ha causato anche interruzioni nelle linee elettriche. Località come Levanto, Monterosso e alcune frazioni di Pignone e Follo hanno subito blackout, lasciando i cittadini al buio. Anche in Val di Magra, a Vezzano Ligure e nella zona di San Venerio alla Spezia, si sono registrati disservizi, creando un ulteriore disagio per la popolazione. Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare i servizi e garantire la sicurezza dei cittadini, ma la situazione rimane critica e richiede attenzione immediata.