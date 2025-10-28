C.sinistra: domani a Palermo per primo coordinamento regionale 'Progetto civico'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – L'organizzazione territoriale di Progetto Civico Italia parte dalla Sicilia. Mercoledì 29 ottobre, presso la sala stampa del parlamento siciliano, verrà annunciato il primo coordinamento regionale di Progetto Civico Italia. Presente Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e promotore del movimento presentato la scorsa settimana Roma alla presenza di oltre 200 amministratori locali di tutta Italia.

Insieme a Onorato, interverranno il deputato regionale Ismaele La Vardera e il consigliere comunale di Palermo Carmelo Miceli. Durante la conferenza, a cui parteciperanno in sala alcuni degli amministratori siciliani che aderiscono al progetto, verrà ufficializzato il primo coordinamento regionale e verrà spiegato come questo nuovo movimento nazionale avrà ripercussioni nella politica regionale siciliana.

"Il coordinamento regionale parte dalla Sicilia e domani a Palermo – dichiara Alessandro Onorato – verrà annunciato il referente sul territorio. Con me ci sarà Ismaele La Vardera, tra i principali animatori a livello nazionale di Progetto Civico Italia. Questo movimento è un’onda che cresce di giorno in giorno, con oltre 300 richieste di adesione ricevute in neanche una settimana da parte di amministratori e cittadini che vogliono contribuire per cambiare davvero il Paese".

“Domani – aggiunge La Vardera – dalla Sicilia partirà ufficialmente una rete di amministrazioni che darà una scossa all’Italia intera. Quando ho incontrato Alessandro Onorato ho percepito che si può cambiare davvero, non solo questa Isola ma anche l’Italia intera. Domani presenteremo il board operativo che trasformerà la Sicilia in un vero e proprio laboratorio civico”.