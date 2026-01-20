C.sinistra: domani Onorato e De Toni annunciano nuovo coordinatore Friuli

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Parte da San Vito al Tagliamento il 2026 di Progetto Civico Italia. Domani pomeriggio, mercoledì 21 gennaio 2026, il promotore della nuova rete nazionale, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma ha organizzato l’incontro “Cambia il Friuli Venezia Giulia, Cambia l’Italia” alle ore 18.30 presso il teatro “Gian Giacomo Arrigoni”.

A far gli onori di casa, il sindaco di San Vito al Tagliamento Alberto Bernava e il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni: molto atteso durante l’evento, oltre a tanti amministratori locali, l’intervento in collegamento il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che aveva partecipato anche il 20 ottobre a Roma al lancio di Progetto Civico Nazionale e dato il proprio contributo anche durante la tappa di Palermo. Ad aprire il pomeriggio – a ingresso libero – sarà l’intervento di Gian Antonio Stella, noto scrittore e giornalista.

“Dopo le ultime tappe del 2025 a Modena, Palermo, Potenza e l’Aquila – dichiara Alessandro Onorato – siamo felici di partire nel nuovo anno a San Vito al Tagliamento per continuare a sviluppare la nostra rete civica, formata da amministratori locali di tutto il Paese, da Bolzano a Caltanissetta. C’è bisogno di una nuova forza politica per arricchire il campo del centrosinistra. Con persone capaci, credibili e concrete, che non hanno perso il rapporto con i cittadini e i problemi del territorio. Il pomeriggio a San Vito al Tagliamento, e ringrazio per la disponibilità e l’impegno il sindaco Alberto Bernava, il sindaco di Udine De Toni e il sindaco di Napoli Manfredi, è un momento importante: annunceremo il nuovo coordinatore del Friuli Venezia Giulia di Progetto Civico Italia che, entro un mese e mezzo, avrà tutti i referenti di ogni regione”.