C.sinistra: Gentiloni, 'federatore? Mi occupo questioni internazionali'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – "Occuparsi del debito e di federare la sinistra italiana? Compiti entrambi complicati, ma io al momento mi occupo di questioni internazionali". Paolo Gentiloni risponde così a In Mezz'ora su Rai3 quando gli viene chiesto se, accanto al suo recente nuovo incarico di co-presidente della task force sul debito Onu, possa esserci quello di federatore del centrosinistra.

"Il caos che vediamo in giro ha dietro la volontà di rimettere in discussione l'ordine mondiale che ha retto negli ultimi 80 anni e uno dei punti per riformare, senza distruggere questo ordine, è cercare di migliorare dal punto di vista finanziario troppi Paesi poveri indebitati. Darò una mano a questo obiettivo".