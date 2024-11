C.sinistra: Sarracino (Pd), 'sorprende Appendino su Orlando, concentriamoci su regionali'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Con molta sorpresa oggi leggiamo dalla vicepresidente del M5S, Chiara Appendino, ricostruzioni sulla candidatura di Andrea Orlando in Liguria lontane dalla realtà. Come è noto, e come è facilmente riscontrabile dalle dichiarazioni pubbliche dei ...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Con molta sorpresa oggi leggiamo dalla vicepresidente del M5S, Chiara Appendino, ricostruzioni sulla candidatura di Andrea Orlando in Liguria lontane dalla realtà. Come è noto, e come è facilmente riscontrabile dalle dichiarazioni pubbliche dei mesi scorsi, Orlando aveva detto in diverse occasioni, nelle lunghe settimane di attesa per la scelta della coalizione, che laddove si fosse individuato un nome più unitario lui lo avrebbe sostenuto con convinzione. Cosa che non è avvenuta". Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

"Così come il programma per le regionali era stato condiviso e sottoscritto dai 5stelle liguri a partire, tra le altre cose, dal salario minimo per le gare e i bandi regionali e da uno strumento che integrasse il reddito di coloro che erano stati esclusi dalla cancellazione del reddito di cittadinanza. La generosità e la disponibilità di Orlando a candidarsi in regione, e i 13mila voti presi in più rispetto alle liste a suo sostegno, dimostrano il grande lavoro fatto per recuperare uno scarto di 17 punti percentuali rispetto al centrodestra di soli 4 anni fa, e non merita, a nostro avviso, di essere liquidato in un dibattito interno al M5S che rispettiamo e sul quale non entriamo".

"Anche perché ora dobbiamo essere tutti concentrati sulle elezioni in Umbria e in Emilia-Romagna che sono la priorità di tutta la coalizione progressista, così come le regioni che votano l’anno prossimo dove, ricordiamo all’onorevole Appendino, il dialogo per un’alleanza vincente e’ già in fase avanzata".