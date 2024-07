C.sinistra: Schlein, 'alleanza va fatta più sui 'per' che sui 'contro''

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - In Francia "hanno avuto la capacità di mettere insieme forse diverse costruendo un progetto per il Paese", un'alleanza nata "in un momento di contingenza, noi abbiamo un lavoro diverso da fare in Italia, noi dobbiamo lavorare più sui '...

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – In Francia "hanno avuto la capacità di mettere insieme forse diverse costruendo un progetto per il Paese", un'alleanza nata "in un momento di contingenza, noi abbiamo un lavoro diverso da fare in Italia, noi dobbiamo lavorare più sui 'per' che sui 'contro' anche se ovviamente faremo battaglie 'contro' come quella sull'autonomia". Così Elly Schlein a In Onda su La7.