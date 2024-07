C.sinistra: Schlein, 'uniti si vince, non metto veti e non intendo subirne'**

**C.sinistra: Schlein, 'uniti si vince, non metto veti e non intendo sub...

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – "Non si possono applicare modelli di contesti diversi, ma dalla Francia un dato emerge: uniti si vince, divisi si perde. L'unità va costruita sui bisogni concreti delle persone. Non pongo veti e non intendo subirne. Il tempo dei veti è finito con l'esito delle europee, il Pd è rafforzato nel suo ruolo di perno ma abbiamo l'umiltà di sapere che da soli non bastiamo". Così Elly Schlein a In Onda su La7.