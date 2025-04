Un inquietante ritrovamento scuote la tranquillità del lago di Lucrino. Un cadavere è stato scoperto nelle acque, segnalato da una passante che ha notato un corpo con una felpa rossa galleggiare. Le indagini sono in corso per fare luce sulle circostanze della morte. La scoperta, fatta dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, ha sollevato numerosi interrogativi, mentre la comunità resta scossa da questo macabro episodio.

Un cadavere nel Lago di Lucrino: cosa si cela dietro questo macabro ritrovamento?

Il tragico ritrovamento è avvenuto nella mattinata di domenica 27 aprile a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Un uomo senza vita è stato rinvenuto nelle acque del lago Lucrino, situato sulla costa dei Campi Flegrei. L’età apparente della vittima sembra aggirarsi intorno ai cinquant’anni. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali, e al momento non si esclude nessuna delle due ipotesi: un malore o un suicidio.

La vittima sarebbe deceduta tra le 12 e le 16 ore precedenti il ritrovamento, secondo una prima valutazione del medico legale, che ha esaminato il corpo recuperato dai Vigili del Fuoco.

L’uomo non aveva con sé alcun documento, complicando l’identificazione. I militari hanno esaminato i registri delle persone scomparse nei giorni precedenti e diversi familiari sono stati allertati a riconoscere il corpo.

Lago di Lucrino, rinvenuto un cadavere: identità svelata

È stata identificata la vittima rinvenuta questa mattina nel Lago di Lucrino. Si tratta di un uomo di 51 anni, originario di Calvizzano, comune in provincia di Napoli. Il corpo è stato posto sotto sequestro dal pubblico ministero, che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause e le circostanze della morte.