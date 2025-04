Dramma nella Capitale, a pochi metri dalla stazione Termini. Qui è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo: un passante lo ha notato riverso a terra su un

marciapiede in via Marsala intorno alle 13 di lunedì 7 aprile e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che ne hanno constatato il

decesso e le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini per identificare l’uomo e ricostruire i suoi ultimi istanti di vita. Il lavoro delle autorità è

ancora in corso ma vi sono importanti sviluppi in merito al caso.

Trovato il cadavere di un uomo vicino alla stazione Termini: le ipotesi

Un passante si è reso conto della presenza di una persona priva di conoscenza su un marciapiede a pochi metri di distanza dall’accesso alla stazione Termini di Roma e ha allertato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza ed i soccorritori ne hanno constatato il decesso dopo una serie di tentativi di rianimazione risultati vani. La polizia ferroviaria è nel frattempo giunta in loco per identificare l’uomo.

Al momento però la sua identità resta ignota anche se è stato accertato che si tratterebbe di una persona senza fissa dimora. Si indaga anche per chiarire le cause del decesso: la più probabile è che possa essere morto per un malore improvviso ma tutte le piste restano al momento aperte.