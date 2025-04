Giornata terribile e Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Nel giro di tre ore si sono verificati due terribili incidenti, in uno ha perso la vita una madre di 46 anni, nell’altro una ragazzina di appena 13 anni è stata travolta da un’auto. Ecco cosa è successo.

Pozzuolo Martesana, terribile incidente stradale: morta una mamma di 46 anni

Oggi, intorno alle ore 14.00, si è verificato un incidente mortale. Lungo la Vecchia Cassanese una donna di 46 anni di Truccazzano ha perso improvvisamente il controllo della propria auto invadendo così la corsia di marcia opposta e andando a sbattere contro la motrice di un camion. La donna è morta sul colpo. Nell’auto anche la figlia di 16 anni, trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo in gravi condizioni.

Pozzuolo Martesana, secondo incidente: investita una ragazza di 13 anni

A seguito del sinistro mortale la strada è stata chiusa con tutto il traffico che si è riversato a Pozzuolo. Intorno alle 16.40, in via Vespucci, una ragazzina di 13 anni è stata travolta da un auto mentre attraversava la strada. La minorenne è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.