Scoperta scioccante a Clusone: trovato un morto carbonizzato in auto

Macabro ritrovamento nella notte a Clusone. Intorno alle 3 del mattino, in via Brescia, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un’auto avvolta dalle fiamme. Una volta spento l’incendio, la tragica scoperta: all’interno del veicolo giaceva il corpo carbonizzato di un uomo.

Nella notte tra domenica e lunedì, un’auto in fiamme lungo via Brescia ha portato alla drammatica scoperta di un corpo carbonizzato all’interno dell’abitacolo. A intervenire sul posto, attorno alle 3 del mattino, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo, allertati da una segnalazione arrivata da un passante. Quest’ultimo avrebbe notato il veicolo in fiamme lungo la strada che collega Clusone alla frazione di San Lorenzo di Rovetta, una zona tranquilla e frequentata soprattutto durante la stagione turistica.

Giunti sul luogo, i soccorsi hanno rapidamente domato l’incendio con l’ausilio degli idranti. Tuttavia, durante le operazioni di messa in sicurezza del mezzo, è emersa la terribile verità: nel sedile del conducente si trovava un corpo completamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri della stazione di Clusone, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti. Le indagini, affidate agli inquirenti dell’Arma, si preannunciano complesse: non si esclude alcuna pista, dall’incidente a un possibile gesto volontario o addirittura un’azione di natura dolosa.

Al momento, l’identità della persona ritrovata senza vita resta avvolta nel mistero, così come la dinamica che ha portato alla tragedia. Il corpo, completamente carbonizzato, è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove nei prossimi giorni verrà sottoposto ad autopsia.

L’esame autoptico, affidato ai medici legali, dovrà fornire elementi fondamentali per le indagini: stabilire il sesso, l’età presunta e, se possibile, accertare le cause del decesso, ovvero se la vittima sia morta a causa dell’incendio o se fosse già priva di vita prima che le fiamme avvolgessero l’auto.