Cade da un ponteggio in autostrada, muore operaio 29enne a Savona

Savona, 4 nov. - (Adnkronos) - Un operaio senegalese di 29 anni è morto questa mattina in A6, nel tratto tra Quiliano e Altare/Carcare (in provincia di Savona). L'uomo, secondo le prime informazioni, stava lavorando a un cantiere su un viadotto, si trovava sopra un ponteggio, quando, per...

Savona, 4 nov. – (Adnkronos) – Un operaio senegalese di 29 anni è morto questa mattina in A6, nel tratto tra Quiliano e Altare/Carcare (in provincia di Savona). L'uomo, secondo le prime informazioni, stava lavorando a un cantiere su un viadotto, si trovava sopra un ponteggio, quando, per cause ancora in via di accertamento è caduto facendo un volo di venti metri. Inutili i soccorsi di 118 e ambulanze. In volo anche l'elicottero Grifo e i vigili del fuoco. Sul posto il personale di Autofiori e la polstrada, oltre al personale Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Asl2. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto tra Altare e il raccordo con la A10 è stato chiuso.