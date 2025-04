Cafu: "Corsa Champions? La Roma ci può arrivare, sarebbe il top"

Madrid, 20 apr. (Adnkronos) - "La corsa per un posto in Champions? La Roma speriamo possa recuperare, c'è ancora tempo, c'è ancora da giocare. Loro possono ancora fare la corsa giusta per arrivare in Champions League, che sarebbe proprio bello da vedere". Lo ha dett...

Madrid, 20 apr. (Adnkronos) – "La corsa per un posto in Champions? La Roma speriamo possa recuperare, c'è ancora tempo, c'è ancora da giocare. Loro possono ancora fare la corsa giusta per arrivare in Champions League, che sarebbe proprio bello da vedere". Lo ha detto l'ex terzino del Brasile e della Roma, Marcos Cafu, all'Adnkronos, in occasione dei Laureus Awards a Madrid.

"Milan in difficoltà? Io non sono mai d'accordo con il cambio di allenatore in mezzo alla stagione, perché l'allenatore ha un programma dall'inizio alla fine, e se tu vai ad interrompere a metà del percorso il lavoro dell'allenatore, non vedrai mai la capacità di questo allenatore. Perciò questo può pregiudicare molto la squadra e anche per questo è un peccato un po' per il Milan", ha aggiunto l'ex rossonero.

"In queste ultime giornate la Roma si può giocare ancora le sue carte per un posto in Champions. Devo metterci la testa giusta. Credere che possono arrivare e cercare di fare il risultato. Loro devono puntare dove vogliono e devono arrivare. La Champions League sarebbe proprio il top. Roma-Milan decisiva? La divisione delle acque, come diciamo noi. Sarà questa partita che deciderà, magari, chi va o chi non va in Champions League", ha sottolineato Cafu.

"La Roma però ha avuto un cambio di passo con Ranieri? Sì, importantissimo, bisogna sempre dare la fiducia agli allenatori. Devi lasciarli lavorare, lasciargli fare il lavoro. Io non sono d'accordo che dopo tre o quattro sconfitte devi mettere a premio la testa dell'allenatore. Devi lasciarlo lavorare fino alla fine. Finisci la stagione e vedi che cosa è successo. Dove è arrivato, dove non è arrivato. E poi prendi la decisione. Non puoi prendere la decisione prima che finisca il campionato", ha aggiunto Cafu.

La Roma comunque ha avuto un evidente cambio di mentalità. "Sì, quello è vero. Ogni allenatore che arriva, purtroppo o per forza, deve cambiare mentalità. Altrimenti rimaneva quello che c'era prima. Non si doveva cambiare. Una volta che cambi, devi cambiare l'atteggiamento, la mentalità, i giocatori. E lui è riuscito a farlo in poco tempo", ha spiegato Cafu.

La Roma non riesce però a trovare un esterno destro forte. "Se ho qualcuno da consigliare? Sì, c'è un ragazzino in Brasile con 54 anni che si chiama Cafu, che magari può andare a dare una mano. No, sto scherzando…Ci sono dei grandi… dei bravissimi giocatori. Bisogna solo aspettare che trovino il momento giusto. Perché tutti vogliono che arriva un terzino domani e fa quello che abbiamo fatto in 15 anni. Non è così facile. Bisogna dargli tempo per arrivare nel momento giusto. Bisogna prima trovarlo e dargli tempo. Dobbiamo aspettare, avere calma e pazienza".

"La corsa scudetto? E' diverso da tutti gli altri anni. È bello vedere la competitività tra grandi squadre. Il Napoli gioca molto bene, l'Inter è sempre solida, però sarà dura fino alla fine. Questo finale di stagione sarà molto interessante da vedere", ha aggiunto Cafu. "L'Inter ha ancora la Champions League, faticherà un po' di più, però è una sfida a distanza bella da vedere. Il Napoli ha un vantaggio perché ha solo il campionato, mentre la squadra di Inzaghi ha ancora da giocare la semifinale di Champions con il Barcellona e può arrivare in finale. Per lo scudetto non so chi sia il favorito, ma io vedo la squadra di Conte un po' più concentrata sullo scudetto rispetto all'Inter", ha aggiunto il campione del mondo con il Brasile.