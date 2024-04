Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata in Calabria nella zona di Reggio Calabria: non ci sono stati danni

Momenti di tensione e paura vissuti nella notte fra ieri e oggi nel Sud Italia e in particolare in Calabria. Due scosse di terremoto di magnitudo 2.7 e 3.4 hanno colpito in provincia di Reggio Calabria.

Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria: magnitudo 3.4

Nel corso della notte fra ieri e oggi, quando da poco erano passate le ore 4, è stata avvertita una scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria. In particolare, questo terremoto è stato verificato dalla Rete Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 4 km da Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. L’ipocentro è stato rilevato a circa 15 km di profondità. Al momento, non si segnalano danni a cose o persone.

Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria: l’altra scossa

Solo qualche minuto dopo, un altro terremoto ha colpito le medesime aree. Questa volta il sisma è stato leggermente più debole e si parla di una magnitudo che si è fermata al 2.7 sulla scala Richter. Tantissimi calabresi si sono svegliati nel cuore della notte preoccupati per quello che avevano sentito: fortunatamente, al momento, è stato scongiurato ogni tipo di pericolo.