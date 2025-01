Calcio: al via il 4 marzo il processo agli ultrà delle curve di Inter e Milan

Calcio: al via il 4 marzo il processo agli ultrà delle curve di Inter ...

Milano, 17 gen. (Adnkronos) – Si aprirà il 4 marzo prossimo, nell'aula bunker a pochi passi dal carcere di San Vittore, il processo abbreviato, davanti alla gup di Milano Rossana Mongiardo, dei vertici delle curve di San Siro, Marco Ferdico e Andrea Beretta (per la curva Nord) e Luca Lucci per la Sud (Milan), arrestati il 30 settembre scorso nell'inchiesta di polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra. Il processo a porte chiuse riguarderà in tutto 16 imputati.

Solo tre dei 19 arrestati, dopo la richiesta di giudizio immediato, hanno scelto infatti il rito ordinario. Si tratta di Christian Rosiello, ultrà rossonero ed ex bodyguard del rapper Fedez (estraneo all'indagine), Riccardo Bonissi, tifoso rossonero, e Francesco Lucci, fratello del capo della curva Sud. Al centro del processo i presunti business illeciti e le violenze dei gruppi ultrà e l'accusa di associazione per delinquere – anche con l'aggravante mafiosa per gli ultrà nerazzurri – finalizzata a una serie di reati, tra cui aggressioni ed estorsioni.