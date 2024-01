Calcio: Allegri, 'Kean? Al mercato pensano Giuntoli e Manna, io sono contento di lui'

Torino, 10 gen. - (Adnkronos) - Kean via in prestito? "Di mercato non parlo, ci pensano Giuntoli e Manna. Al momento è un giocatore della Juve e sono contento di quello che ha fatto nella prima parte di stagione, anche se è da un po' fuori per l'infortunio". Cos&igr...

Torino, 10 gen. – (Adnkronos) – Kean via in prestito? "Di mercato non parlo, ci pensano Giuntoli e Manna. Al momento è un giocatore della Juve e sono contento di quello che ha fatto nella prima parte di stagione, anche se è da un po' fuori per l'infortunio". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del quarto di Coppa Italia con il Frosinone.