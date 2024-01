Calcio: Allegri, 'scontro diretto con l'Inter? Non pensiamo troppo in là, testa al Sassuolo'

Torino, 15 gen. - (Adnkronos) - "La possibilità di arrivare allo scontro diretto davanti all'Inter? Domani è una partita importante, che mancano tanti punti per la qualificazione in Champions, bisogna allenarsi per fare un passettino alla volta. Abbiamo il Sassuolo e poi pens...

Torino, 15 gen. – (Adnkronos) – "La possibilità di arrivare allo scontro diretto davanti all'Inter? Domani è una partita importante, che mancano tanti punti per la qualificazione in Champions, bisogna allenarsi per fare un passettino alla volta. Abbiamo il Sassuolo e poi penseremo al Lecce, andando troppo in là vengono sempre fuori casini". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo. "Pensiamo alla partita di domani che è la cosa più importante e difficile, anche perché nella gara d'andata abbiamo preso un bello schiaffo", aggiunge Allegri.