Calcio: Di Francesco, 'sapevamo di dover lottare fino alla fine per la salvezza'

Firenze, 11 feb. – (Adnkronos) – "Potevamo prendere altri gol ma ne potevamo fare molti di più per quello che è stato il primo tempo e l’impatto sulla gara. Abbiamo preso un uno-due che ci ha abbassato le sicurezze all’inizio. Dobbiamo essere più attenti, più lucidi". Così l'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco, al microfono di Dazn, dopo la sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina.

"Dobbiamo crescere molto in fase difensiva -aggiunge l'ex tecnico della Roma-. Abbiamo fatto in questa settimana diversi lavori in questa direzione, ma evidentemente non basta e dobbiamo fare qualcosa di più. Stiamo recuperando alcuni giocatori dietro anche se molti non hanno la migliore condizione ed ho tuttora diverse assenze. Per salvarci abbiamo bisogno di tutti e speriamo di recuperarli il prima possibile".

"È giusto parlare con la squadra a mente fredda e ci vedremo domani. Gli devo far capire che per raggiungere determinati obbiettivi non bisogna mai calare di attenzione, pressione, di tutto. La classifica? Sapevamo di dover lottare fino alla fine per raggiungere i nostri obiettivi. Questa squadra è stata costruita per arrivare all’obiettivo finale, che è a fine maggio", conclude Di Francesco.