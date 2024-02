Calcio: Furlani, 'Pioli fenomenale, è saldo sulla nostra panchina'

Milano, 15 feb. – (Adnkronos) – "E' fenomenale e lo ringraziamo sempre per quello che ha fatto. E' saldo sulla nostra panchina. E' uno dei 5 allenatori che ha raggiunto le 100 vittorie col Milan e ci ha messo solo una partita in più di Ancelotti". L'amministratore delegato del Milan Giorgi Furlani esalta il lavoro del tecnico rossonero Stefano Pioli, al microfono di Sky Sport prima dell'inizio dell'andata del playoff di Europa League contro il Rennes. Il dirigente del Milan parla anche del futuro di Olivier Giroud, in scadenza di contratto il prossimo giugno e del rinnovo di Mike Maignan, il cui contratto scade nel giugno 2026. "E' presto per parlarne, ma per Olivier lui la porta è aperta se vuole rimanere al Milan. Maignan è uno dei migliori portieri al mondo e speriamo resti a lungo. Il calcio in Italia non è visto come un'industria e questo ci svantaggia rispetto al resto d'Europa. Senza lavorare a livello di sistema non torneremo mai in cima all'Europa, è la triste realtà".