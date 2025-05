Calcio: in ordinanza si fa nome di Zanetti, gip 'rapporto tra Bellocco e Inter'

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Nella nuova ordinanza di custodia cautelare che ha portato a sette arresti per usura ed estorsione in un filone dell'inchiesta 'Doppia curva' a Milano emerge una conversazione tra Antonio Bellocco e Davide Scarfone, intercettata dalla Squadra Mobile il 14 ...

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – Nella nuova ordinanza di custodia cautelare che ha portato a sette arresti per usura ed estorsione in un filone dell'inchiesta 'Doppia curva' a Milano emerge una conversazione tra Antonio Bellocco e Davide Scarfone, intercettata dalla Squadra Mobile il 14 novembre 2023, in cui si fa riferimento a un evento organizzato da quest'ultimo a cui doveva essere invitato Javier Zanetti (estraneo all'inchiesta, ndr), vicepresidente dell'Inter, tramite Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord e ora collaboratore di giustizia.

Un evento che si tiene tre giorni dopo e che avrebbe visto l'effettiva partecipazione dell'ex capitano nerazzurro.

Intercettato, Bellocco – rampollo della famiglia di Rosarno ucciso proprio da Beretta in un agguato nel settembre scorso a Cernusco sul Naviglio – "rivelava di aver ricevuto un messaggio da Zanetti alla fine dell'evento e di voler andare a mangiare presso il suo ristorante, dicendo 'Mi ha mandato un messaggio (Javier Zanetti, ndr): spero che il ragazzo sia stato contento…emmh tutte cose…dopo andiamo a mangiare, andiamo a mangiare da lui (Zanetti, ndr) un giorno di questi".

Per il giudice per le indagini preliminari di Milano Domenico Santoro "È indubbio che tale vicenda (come giustamente segnala il pm Paolo Storari nella sua richiesta) rappresenti un significativo elemento di prova circa il rapporto intercorrente tra gli esponenti di spicco del direttivo della Curva Nord, in questo caso rappresentati da Antonio Bellocco, e la società interista".