Calcio: Italiano, 'vittoria dedicata al presidente e ai tifosi, contento dei gol degli attaccanti'

Firenze, 11 feb. – (Adnkronos) – "Siamo riusciti a toccare le corde giuste vincendo finalmente la prima partita del 2024. Abbiamo fatto una bella partita dopo tanto tempo e approcciandola così è normale che poi la indirizzi. Sono contento dei gol degli attaccanti, del primo gol di Belotti che è arrivato con una voglia incredibile". Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la vittoria per 5-1 sul Frosinone. "Abbiamo pagato in questo mese troppi errori da parte nostra, da quelli dal dischetto fino ad arrivare ai quattro minuti di Lecce -aggiunge Italiano a Dazn-. Spesso abbiamo momenti in cui stacchiamo la spina, perdiamo partite e quindi dobbiamo sempre poi rincorrere. La fame e il furore oggi ci hanno permesso di ottenere la vittoria che dedichiamo al presidente che ci sta sempre vicino e alla curva che ci sostiene sempre. Con loro abbiamo avuto un bel confronto e penso che questa vittoria sia la conseguenza di quello che ci siamo detti ieri".