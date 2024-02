Calcio: Juventus, la crisi mette in discussione Allegri, per bookie prende quota ritorno di Conte

Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – Un punto in tre partite, la sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter e soprattutto quella inaspettata lunedì sera in casa contro l’Udinese, la prima allo Stadium di tutto il campionato. La Juventus nel giro di poche settimane si ritrova a -7 dall’Inter capolista, un distacco che mette in bilico la posizione di Allegri, non per questa stagione, visto che un esonero entro fine campionato si gioca a 12 su Better e Goldbet, ma in vista del prossimo anno.

Per i bookie prende sempre più piede il ritorno di Antonio Conte, ex capitano e poi allenatore bianconero, con tre scudetti in altrettante stagioni tra il 2011 e il 2014, proposto di nuovo a Torino a 3, seguito da Thiago Motta del Bologna, uno degli allenatori più seguiti dalle big, a quota 6 e da Roberto De Zerbi, ora tecnico del Brighton, offerto a 8 come Xabi Alonso, finora grande protagonista in Bundesliga con il Bayer Leverkusen. Si gioca invece a 15 un clamoroso arrivo di Josè Mourinho, mentre sale a 20 Jurgen Klopp, che al termine della stagione lascerà il Liverpool, stessa quota di due ex difensori della Vecchia Signora come Igor Tudor -già collaboratore di Pirlo- e Fabio Cannavaro.