Calcio: Juventus, sfumato il passaggio di Kean all'Atletico Madrid

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – È sfumato il passaggio di Moise Kean all’Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Sky Sport la trattativa per il trasferimento in prestito dell’attaccante della Juventus si era bloccata nelle ultime ore e adesso è definitivamente saltata. L'attaccante bianconero – fermo da un mese per un problema alla tibia – ieri ha svolto test fisici approfonditi nella capitale spagnola.

Lo staff medico dell'Atletico ritiene che i tempi per poterlo schierare in campo siano più lunghi rispetto a quelli previsti in Italia. Per riatletizzarlo dopo l’infortunio servivano ancora alcune settimane. E così, nonostante continui contatti tra i due club per sbloccare la situazione, il club spagnolo ha deciso di non attendere Kean, che era a Madrid da domenica e ha assistito alla sfida vinta 2-0 dall'Atletico contro il Valencia al 'Wanda Metropolitano', dunque fa ritorno a Torino, ma non è detto che resti alla Juventus. Potrebbe comunque partire, se verrà trovata una soluzione alternativa, in questa sessione di mercato.