Calcio: la Juve incontra la Nba, Chiellini scambia la maglia con Reaves dei Lakers

Los Angeles, 14 feb. -(Adnkronos) - A margine della sfida della regular season Nba tra i Los Angeles Lakers e i Detroit Pistons andata in scena alla Crypto.com Arena della città californiana, Giorgio Chiellini ha avuto modo di scambiare la sua vecchia maglia bianconera con quella gialloviola ...

Los Angeles, 14 feb. -(Adnkronos) – A margine della sfida della regular season Nba tra i Los Angeles Lakers e i Detroit Pistons andata in scena alla Crypto.com Arena della città californiana, Giorgio Chiellini ha avuto modo di scambiare la sua vecchia maglia bianconera con quella gialloviola di Austin Reaves. Il 39enne livornese è un grande appassionato di pallacanestro e il suo volto non è nuovo dalle parti di Los Angeles, dove l'ex capitano di Juventus e nazionale ha trascorso l'ultimo scampolo di carriera con il Los Angeles FC, per cui ora opera da collaboratore tecnico.