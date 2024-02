Calcio: legale Cellino, 'prosciolto su vicenda Eleonora Sport Ltd, felici per esito'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “Il presidente Massimo Cellino ha ottenuto oggi in udienza preliminare il proscioglimento sulla contestazione di presunta esterovestizione della società Eleonora Sport Ltd”. Lo annuncia in una nota l’avvocato Giorgio Altieri partner di Tonucci&...

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Il presidente Massimo Cellino ha ottenuto oggi in udienza preliminare il proscioglimento sulla contestazione di presunta esterovestizione della società Eleonora Sport Ltd”. Lo annuncia in una nota l’avvocato Giorgio Altieri partner di Tonucci&Partners che insieme al professor Astolfo Di Amato ha assistito Massimo Cellino.

“Dopo l’annullamento di tutti i sequestri -spiega l’avvocato Altieri- il Gup dott.ssa Giulia Costantino di Brescia ha prosciolto il Presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino, dalla contestazione di esterovestizione della società Eleonora Sport Ltd, la società utilizzata in Inghilterra per l’acquisto e poi a vendita del Leeds United Football Club e, successivamente, per l’acquisto del Brescia Calcio”.

L’Avvocato Giorgio Altieri di Tonucci & Partners, insieme al Prof. Avv. Astolfo di Amato, ha assistito Massimo Cellino, sin dall’inizio della vicenda dei sequestri. “Siamo felici di questo esito -aggiunge Altieri- avendo a lungo chiarito senza strategie dilatorie tutti gli aspetti di questa vicenda nella fase cautelare e siamo riusciti a dimostrare che non c’erano i presupposti oggettivi e soggettivi della contestazione mossa al nostro assistito. Anzi, ci sarebbe stata convenienza sotto il profilo fiscale a che Eleonora Sport Ltd nel 2018 fosse società italiana. Nessun intento delittuoso, nessun rimprovero -conclude il legale- poteva essere ragionevolmente contestato a Massimo Cellino".