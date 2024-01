Calcio: Marotta, 'guardie e ladri Allegri? Nessun fastidio, schermaglie dialettiche normali'

Riad, 19 gen. - (Adnkronos) - Fastidio per le dichiarazioni di Allegri? "No, sono dinamiche che esistono da sempre nel mondo del calcio, più o meno ironiche o fantasiose. Sono schermaglie dialettiche, è il bello del calcio fatto di affermazioni anche piccanti da parte dei protagon...

Riad, 19 gen. – (Adnkronos) – Fastidio per le dichiarazioni di Allegri? "No, sono dinamiche che esistono da sempre nel mondo del calcio, più o meno ironiche o fantasiose. Sono schermaglie dialettiche, è il bello del calcio fatto di affermazioni anche piccanti da parte dei protagonisti ma sempre con correttezza. Inter e Juve sono due realtà che fanno bene al calcio italiano, non dimentichiamo però il Milan. Questo campionato è molto più aperto di un anno fa". Così l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta a pochi minuti dalla semifinale della supercoppa italiana contro la Lazio all'Al-Awwal Stadium di Riad.