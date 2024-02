Calcio: Milan, edema all'adduttore sinistro per Calabria, salta Rennes e Monza

Milano, 12 feb. – (Adnkronos) – Il terzino del Milan Davide Calabria, infortunato ieri nel primo tempo del match con il Napoli, è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato un edema al muscolo breve dell'adduttore sinistro. Il capitano del Milan salterà sicuramente l'andata del playoff di Europa League contro il Rennes giovedì 15 febbraio e il Monza in campionato domenica 18 febbraio e lunedì prossimo verrà rivalutato. Ci sono però anche notizie positive per il Milan: stamattina Malick Thiaw e Mattia Caldara hanno svolto tutto l'allenamento in gruppo senza problemi. Giornata di scarico invece per tutti gli altri che hanno giocato ieri.