Mondiali 2026: Norvegia e Inghilterra buona anche la seconda su Sisal.it

(Adnkronos) - Nel Gruppo I il match tra Norvegia e Senegal è già un crocevia decisivo: i norvegesi vanno a caccia della seconda vittoria che blinderebbe la qualificazione, i senegalesi cercano il riscatto dopo la sconfitta con la Francia per non salutare anticipatamente la competizione. Per gli e...

(Adnkronos) – Nel Gruppo I il match tra Norvegia e Senegal è già un crocevia decisivo: i norvegesi vanno a caccia della seconda vittoria che blinderebbe la qualificazione, i senegalesi cercano il riscatto dopo la sconfitta con la Francia per non salutare anticipatamente la competizione. Per gli esperti Sisal la sfida è aperta ma Haaland e compagni sono avanti, a 2,15, il successo del Senegal è a 3,25, a 3,40 il pareggio.

Viste le potenzialità offensive e la necessità di vincere per entrambe, ci si aspetta una sfida all’attacco con tutte e due le squadre in gol, a 1,65, anche se Under e Over 2,50 si equivalgono, a 1,85. Haaland, alla prima, ha messo subito le cose in chiaro: vuole essere tra i protagonisti del Mondiale. Con 55 reti in 50 presenze con la Nazionale, il bomber del City già detiene il record di reti di tutti i tempi per la Norvegia e, contro il Senegal, dovrebbe aggiungere un’altra rete, ipotesi a 1,80.

Tra i Leoni d’Africa, Ibrahim Mbaye, diciottenne del PSG, si è messo in mostra con il suo gol a tempo scaduto contro la Francia e potrebbe trovare più spazio a gara in corso: una rete da chi parte dalla panchina è un’idea a 2,25.

Nel Gruppo K, il Portogallo vuole far dimenticare la delusione della prima sfida con il Congo, con cui è arrivato solo un pareggio.

La nazionale portoghese trova un modesto Uzbekistan, alla sua prima partecipazione in assoluto a una Coppa del Mondo: la squadra di Cannavaro ha perso con la Colombia e sembra destinata alla seconda sconfitta consecutiva che la avvicinerebbe all’eliminazione. Non c’è gara per gli esperti Sisal, che favoriscono gli uomini di Martinez a un rasoterra 1,18, vale 16 volte la posta l’impresa degli asiatici, a 7,00 il pareggio. Occhi puntati su Cristiano Ronaldo, che all’esordio ha faticato e che ora va a caccia del gol che lo porterebbe ad aver segnato in ben cinque edizioni del Mondiale, a un facile 1,57.

Tra le squadre a punteggio pieno c’è anche l’Inghilterra che, dopo il brillante successo con la Croazia, conserva lo status di una delle favorite del Mondiale. Nella seconda uscita, gli inglesi affrontano il Ghana, vincente all’esordio con il Panama e con una tradizione significativa in Coppa del Mondo, con il quarto di finale raggiunto nel 2010 in Sudafrica. Per gli esperti di Sisal, la sfida è tutta in discesa per la Nazionale dei Tre Leoni, avanti a 1,20 contro il 14 dei ghanesi e il 6,50 del segno X. Dopo la doppietta con la Croazia, Kane si candida a un altro gol per scalare la classifica marcatori, a 1,75, ma occhio anche a Bellingham e Rashford, gli altri due marcatori nel 4-2 rifilato ai croati ed entrambi a quota 3,00. Attenzione però ad alcuni elementi di qualità del Ghana, come Semenyo del Manchester City, a 6,00 o Suleman dell’Atalanta, il cui assist è a 9,00.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)