Gibelli: "Giornata storica, H2iseO esempio per tutto Paese"

(Adnkronos) - “Come hanno sottolineato il viceministro Edoardo Rixi e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, si tratta di una giornata molto importante, storica, non solo per la Lombardia, che fa da apripista, ma per tutto il Paese". Così il presidente di Fnm Andrea Gibelli comme...

(Adnkronos) – “Come hanno sottolineato il viceministro Edoardo Rixi e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, si tratta di una giornata molto importante, storica, non solo per la Lombardia, che fa da apripista, ma per tutto il Paese”. Così il presidente di Fnm Andrea Gibelli commenta in una nota l’autorizzazione di messa in servizio (Amis) per la circolazione dei nuovi treni a idrogeno H2iseO, rilasciata dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa).

“Abbiamo sempre portato avanti con convinzione, grazie al supporto e al contributo determinante di Regione Lombardia, questo progetto che permetterà a breve la messa in servizio di nuovi treni in grado di abbattere le emissioni inquinanti, secondo i principi di innovazione tecnologica, sostenibilità e sviluppo”, sottolinea Gibelli, ricordando che “H2iseO è un progetto industriale e ambientale, nato per decarbonizzare una linea non elettrificata e che oggi può rappresentare concretamente un esempio per tutto il Paese”.

Infine dal presidente di Fnm “un ringraziamento speciale a tutti i professionisti del gruppo Fnm che hanno lavorato senza sosta per ottenere questo risultato così come ai partner tecnici e istituzionali, in special modo Regione Lombardia”.

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