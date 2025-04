Calcio: omicidio Boiocchi, quattro arrestati non rispondono a gip Milano

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Sono rimasti in silenzio i quattro arrestati che sono comparsi stamane davanti alla giudice per le indagini preliminari Daniela Cardamone per rispondere dell'omicidio di Vittorio Boiocchi, il capo ultrà dell’Inter, ucciso il 29 ottobre 2022 fuori dalla...

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – Sono rimasti in silenzio i quattro arrestati che sono comparsi stamane davanti alla giudice per le indagini preliminari Daniela Cardamone per rispondere dell'omicidio di Vittorio Boiocchi, il capo ultrà dell’Inter, ucciso il 29 ottobre 2022 fuori dalla sua abitazione a Milano. Un delitto voluto da Andrea Beretta, ora collaboratore di giustizia, e commissionato per 50mila euro per 'risolvere' i dissidi per la spartizione dei profitti illeciti della Curva Nord.

In particolare non hanno risposto alle domande Marco e Gianfranco Ferdico ritenuti gli "organizzatori" poiché avrebbero procurato "le basi logistiche, i mezzi di trasporto (il furgone usato per nascondere lo scooter poi usato dagli esecutori, ndr), i cellulari criptati attraverso cui tenersi in contatto con gli altri nonché l'arma (una pistola, ndr) usata per il delitto". Si è avvalso anche Cristian Ferrario e Pietro Andrea Simoncini quest'ultimo ritenuto, dall'inchiesta della Dda di Milano, l'"esecutore materiale dell'omicidio". Sarà interrogato appena rientrerà dalla Bulgaria, invece, Daniel D'Alessandro arrestato dalla polizia a SvetiVlas dopo quattro giorni di ricerche interforze e ritenuto anche esecutore dell'agguato mortale contro Boiocchi.