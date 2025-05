Calcio: pm, condannare a 10 anni ultrà Milan Luca Lucci e a 9 anni ex capo curva Inter

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - Dieci anni di carcere per Luca Lucci. E' la richiesta pronunciata dal pubblico ministero di Milano Paolo Storari per l'ultrà milanista della Curva Sud imputato come mandante del tentato omicidio di Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere finali...

Milano, 23 mag. (Adnkronos) – Dieci anni di carcere per Luca Lucci. E' la richiesta pronunciata dal pubblico ministero di Milano Paolo Storari per l'ultrà milanista della Curva Sud imputato come mandante del tentato omicidio di Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere finalizzata ad aggressioni ed estorsioni. La richiesta, arrivata nell'udienza con 19 imputati sull'indagine 'Doppia curva ' che si celebra nell'aula bunker di fronte al carcere di San Vittore, riguarda anche Daniele Cataldo (chiesti 10 anni), vice di Lucci.

Nell'aula a porte chiuse, davanti alla gup Rossana Mongiardo sono state chieste condanne a 4 anni e 6 mesi per Alessandro Sticco e Fabiano Capuzzo, 3 anni e 8 mesi per Islam Hagag e 3 anni e 4 mesi per Luciano Romano. Anche per gli ex vertici della curva interista sono state pronunciate diverse richieste di condanna. Per Andrea Beretta, ora collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso Antonio Bellocco, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa la richiesta è di nove anni. La procura ha chiesto invece 8 anni per Marco Ferdico, anche lui tra gli ex capi del direttivo della Nord. La sentenza è prevista per il 17 giugno.