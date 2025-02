Calcio: procura chiude indagine per 19, tra indagati consigliere Palmeri (2)

(Adnkronos) - La chiusura indagine riguarda anche Federico Poffe, responsabile dell'ufficio logistica e servizi di Verona fiere spa, che sarebbe intervenuto per avere l'appalto per la gestione dei parcheggi, Zaccagni gli avrebbe offerto due biglietti della partita Milan-Juventus del 22 ott...

(Adnkronos) – La chiusura indagine riguarda anche Federico Poffe, responsabile dell'ufficio logistica e servizi di Verona fiere spa, che sarebbe intervenuto per avere l'appalto per la gestione dei parcheggi, Zaccagni gli avrebbe offerto due biglietti della partita Milan-Juventus del 22 ottobre 2023 e la promessa (rimasta tale) di un soggiorno in un hotel austriaco.

Rischiano il processo anche due bancari per favoreggiamento di Zaccagni, avvisato in tempo reale di richieste avanzate alla banca dalla procura; e un ispettore di polizia per accessi abusivi al sistema delle targhe automobilistiche sempre nell’interesse di Zaccagni. Infine, l'avviso di conclusione delle indagini riguarda l'ex capo degli ultrà dell’Inter, ora collaboratore di giustizia, Andrea Beretta, per l'omicidio di Antonio Bellocco, ucciso a coltellate il 4 settembre 2024 a Cernusco sul Naviglio.